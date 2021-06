Agenda de vacinação contra Covid-19 para profissionais da educação é reaberta

Foto: Carlos Poly

A Prefeitura informou na tarde desta quarta-feira, 23 de junho, a reabertura do agendamento para a vacinação contra a covid-19 para os trabalhadores da educação de Araucária. O agendamento é válido para quem tem acima de 18 anos e atua em instituições de ensino básico e também superior e está disponível no link (CLIQUE AQUI)

A agenda ficará aberta enquanto o município tiver doses do imunizante disponíveis para este público. Na ato da vacinação é necessário apresentar um documento oficial com foto e também uma declaração que comprove vínculo com a instituição de ensino.

Mais informações poderão ser obtidas por telefone no número 0800-642-5250, Disk Corona. O serviço funciona todos os dias da semana das 07h às 19h.

Texto: PMA