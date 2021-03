Agenda para a vacinação de profissionais de saúde privados será reaberta nesta quinta-feira, 25

Compartilhe esta notícia:

Foto: Carlos Poly

Os profissionais que atuam em estabelecimentos de saúde privados e já formalizaram o cadastramento para receber a primeira dose da vacina contra a covid-19 devem ficar atentos ao link do processo. O município vai receber nesta terça-feira, 23 de março, uma nova remessa com mais 200 doses do imunizante, reabrindo assim o agendamento aos trabalhadores a partir da próxima quinta-feira (25). O horário e local da vacinação serão informados no processo.

Os profissionais que atuam em estabelecimentos de saúde na iniciativa privada que ainda não fizeram o agendamento da primeira dose devem solicitar a vacina no site da Prefeitura CLIQUE AQUI. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (41) 3614 – 7776.

Cobertura vacinal

De acordo com informações do Departamento de Vigilância Epidemiológica, até o momento a cobertura vacinal de trabalhadores da saúde do município com a primeira dose é de 75,3% e com a segunda dose é de 45,7%. A meta de vacinação de cada grupo é de 90%.

Texto: PMA