Agentes comunitários de saúde e agentes de combate a endemias concluem curso de formação técnica

No dia 18 de agosto, agentes comunitários de saúde (ACS) e agentes de combate a endemias (ACE) do Município participaram da cerimônia de conclusão do curso de formação técnica do programa federal Saúde com Agente, do qual Araucária fez adesão, realizada no Anfiteatro da Unifacear. Do total de 167 ACS que atuam na rede municipal de Saúde, 113 se inscreveram para o curso e 98 conseguiram concluí-lo, e dos 16 ACE inscritos, 9 foram até o final. A formação teve início em agosto de 2022 e finalizou em junho deste ano.

Os alunos tiveram aulas EAD e também atividades presenciais, realizadas por preceptores do próprio município, que passaram por processo seletivo e capacitação, todos realizados pela Universidade do Rio Grande do Sul, a qual ministrou o curso. “O curso foi todo pautado na rotina do dia a dia do ACS e ACE, trabalhando com orientação na prevenção e promoção a saúde. Foi um ganho muito grande para o município, pois os agentes irão atender a população com uma ótima bagagem técnica, cada um dentro da sua atribuição”, explicou Luciana Miguel Francisco, coordenadora dos agentes de saúde de Araucária.

Sobre o Programa

O Programa Saúde com Agente é uma iniciativa do Ministério da Saúde (MS), em parceria com o Conselho Nacional de Secretarias Municipais da Saúde (Conasems) e a Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), que oferece o Curso Técnico em Agente Comunitário de Saúde, para os Agentes Comunitários de Saúde (ACS) e Curso Técnico em Vigilância em Saúde, com Ênfase no Combate às Endemias, para os Agentes de Combate às Endemias (ACE).

