Agentes de trânsito passarão a usar radares de velocidade na Av. Archelau

Quem trafega pela Avenida Archelau de Almeida Torres já deve ter notado que volta e meia alguns motoristas tem exagerado ao pisar no acelerador de seus carros, o que acaba colocando em risco pedestres que precisam cruzar a via.

Embora muito bem sinalizada, esses motoristas que exageram na velocidade acabam não respeitando os limites da via e fazem isso muito possivelmente por saberem que a Archelau não pode ser fiscalizada por meio de radares móveis, já que esse tipo de equipamento só pode ser utilizado em ruas em que o limite é de, no mínimo, 60km/h. Hoje a Archelau tem limite máximo de 50km/h.

A boa notícia para quem respeita os limites de velocidade é que, a partir da próxima semana, os agentes de trânsito do Município poderão utilizar os radares móveis na Archelau. Isto porque a Secretaria Municipal de Urbanismo (SMUR) alterará o limite máximo naquela via de 50km/h para 60km/h. A mudança valerá a partir do dia 1º de outubro, sendo que as novas placas indicativas serão instaladas neste final de semana. Da mesma forma, a SMUR também fará as indicações de que a via passará a ter a velocidade máxima monitorada eletronicamente por meio dos radares móveis.

Então, quem gosta de pisar no acelerador, precisa ficar atento. Do contrário, não demorará muito para que comece a chegar em suas casas o “correio elegante” do Departamento de Trânsito, punindo no bolso e com pontos na CNH quem não respeita os limites de velocidade.

Avenida das Araucárias

Outra mudança que ocorrerá no trânsito do Município será na Avenida das Araucárias. Lá, o limite de velocidade que hoje é de 70km/h passará para 60km/h. A redução, segundo a SMUR, é para tentar coibir ainda mais os abusos, já que a via, marcada pelo traçado reto, é o principal local de ocorrências de trânsito no Município. Isto no período compreendido entre 2019 e 2022. O levantamento leva em conta dados do Departamento de Trânsito do Paraná (DETRAN/PR).

Foto: Marco Charneski.

Edição n.º 1382