Agentes de trânsito voltam a usar radares de velocidade a partir da semana que vem

A partir de segunda-feira (10/07), o Departamento de Trânsito comunica que irá reaver a fiscalização de velocidade com radar estático portátil em trechos em que são permitidos o tráfego a 60 km/h ou mais. Foram instaladas placas nas devidas vias, informando sobre a fiscalização.

O uso do radar estático portátil é um reforço para controlar o excesso de velocidade, e assim garantir a segurança dos cidadãos, devido ao grande número de acidentes graves e mortes no trânsito.

A fiscalização tem domínio apenas em vias do município nas áreas urbanas e rurais. Os trechos sob responsabilidade do Estado, como a PR-423, ou da União, BR 476, não fazem parte do projeto, sendo de comprometimento dos profissionais das respectivas instituições.

Foto: Freepik.