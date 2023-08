Agora com modalidade EAD, inscrições para o 2º semestre do CEEBJA vão só até 18/08

É muito comum encontrarmos pessoas que não concluíram os estudos, sejam elas jovens ou adultos. Para estas, o CEEBJA – Centro Estadual de Educação para Jovens e Adultos, é uma ótima oportunidade de voltar a estudar. Em Araucária, a unidade está com as matrículas abertas e agora também oferece aulas na modalidade EAD (Ensino à Distância). Para o ensino fundamental (6º/9ºano) a duração do curso é de dois anos e para o ensino médio (18 anos ou mais) a duração é de um ano e meio.

As matrículas para o segundo semestre vão até o dia 18 de agosto (sexta-feira), mas restam poucas vagas. Então, se você é jovem ou adulto e deseja terminar seus estudos, entre em contato imediatamente com o CEEBJA pelo WhatsApp (41) 3642-1511. O horário de atendimento é de segunda a sexta-feira, das 8h às 11h, das 13h às 17h e das 18h às 20h.

Documentos necessários

Para realizar a matrícula é necessário apresentar os seguintes documentos: RG/CPF do aluno e do responsável se for menor de 18 anos, certidão de nascimento ou casamento, cartão Auxílio Brasil (caso receba o benefício), histórico escolar, comprovante de endereço (Copel ou Sanepar), declaração de vacina (aluno menor de 18 anos), declaração de trabalho (para quem for estudar à noite) e celular em mãos com chip ativo para receber código SMS.