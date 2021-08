Agora é a vez dos araucarienses de 26 anos completos se vacinarem contra a Covid-19

Foto: Geraldo Bubniak/AEN

A campanha de vacinação contra a Covid-19 continua em Araucária nesta terça-feira, 17 de agosto. O público convocado da vez pela Secretaria Municipal de Saúde para receber a primeira dose do imunizante são os jovens de 26 anos completos ou mais. Para se vacinar, basta comparecer a um dos pontos de imunização, localizados no Parque Cachoeira, a partir das 9h. Lembrando que o uso de máscara nos espaços e obrigatório.

Diferentemente de outras regiões como Curitiba, o município segue vacinando as pessoas com idade superior aos convocados normalmente, sem necessidade da chamada ‘repescagem”. “Não fazemos a repescagem. Podem vir qualquer dia em que houver vacinação”, avisa a SMSA.

Pontos de Vacinação

A vacinação da população continua sendo realizada apenas no Parque Cachoeira, das 9h às 16h. Os araucarienses sem veículo de transporte recebem a dose em uma tenda montada próximo aos quiosques e churrasqueiras. A entrada é feita pelos fundos da UBS Santa Mônica, na Rua Leonardo João Wieczokowski. A imunização dentro do sistema drive thru, com entrada pela Rua Rio de Janeiro, segue normalmente.

A SMSA fornece aos araucarienses o comprovante de comparecimento para justificar ausência no trabalho, aos que necessitarem. Para receber a primeira dose dos imunizantes, este público deve apresentar um documento de identificação com foto, CPF, comprovante de endereço e, se possuir, a caderneta de vacinação.

Texto: PMA e Redação