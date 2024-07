Agosto inicia com céu nublado e temperatura chegando a 21°C

O tempo chuvoso irá aparecer apenas nesta segunda-feira, de acordo com a previsão do tempo divulgada pelo Sistema Meteorológico do Paraná (Simepar). A temperatura está prevista para cair na terça-feira, mas voltará a aumentar a partir de quarta.

Nesta segunda-feira, 29 de julho, o céu está parcialmente nublado e com pancadas de chuva, onde a probabilidade de ocorrência é de 97%, com a precipitação acumulada sendo de 7 4 mm. A temperatura mínima é de 10°C e a máxima de 17°C, com os ventos chegando a 43 km/h. A umidade está por volta de 81% e 95%. Na terça-feira, 30 de julho, como citado anteriormente, a temperatura irá cair, onde a mínima irá para 9°C e a máxima para 12°C. O céu permanece nublado, com a ventania podendo atingir 41 km/h e a umidade ficando entre 84% e 96%.

Na quarta-feira, 31 de julho, a temperatura começará a aumentar, sendo a mínima de 11°C e a máxima de 16°C, com os ventos caindo para 32 km/h. O céu nublado continua, com a umidade por volta de 78% e 99%.

No 1º dia de agosto, na quinta-feira, está previsto para aumentar novamente a temperatura, com a mínima sendo de 12°C e a máxima de 21°C. A umidade ficará entre 68% e 100%, e a ventania cairá novamente, dessa vez para 21 km/h.