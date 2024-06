Agressor e vítima são presos! Após prender o sujeito, GMA descobre mandado de prisão em desfavor da mulher

Na última semana, um homem havia sido preso pela Guarda Municipal de Araucária, após ter ameaçado a ex-esposa com uma faca. Ele tentou fingir dos agentes, que conseguiram o encontrar em uma mata próximo a Rua Alfredo Voss, no bairro Costeira.

Ele foi encaminhado para a delegacia, a vítima mostrou interesse em representá-lo criminalmente e uma ordem de medida protetiva contra o agressor foi criada.

Nesta sexta-feira, 14 de junho, o sujeito voltou a agir contra a mulher. Ele tentou invadir a casa da sua ex-companheira, que acionou a GMA e o homem foi preso novamente. Entretanto, os policiais tiveram uma surpresa ao checarem a identidade da vítima e descobrirem que ela era uma foragida da polícia. O homem foi encaminhado à delegacia, e a mulher foi levada para a Cadeia Pública de Araucária.

Lei Maria da Penha

Na mesma noite, a Guarda Municipal de Araucária foi acionada para atender uma ocorrência envolvendo Lei Maria da Penha na rua Tucano, localizada no bairro Capela Velha.

A vítima relatou aos policiais que seu marido ficava frequentemente alcoolizado e a ameaçava de morte. Porém, naquele dia, ela ficou muito assustada com as atitudes do sujeito e acionou as autoridades. Diante dessa situação, ele foi encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil para as providências cabíveis.