Um homem de 47 anos foi preso em flagrante nesta quinta-feira (15), pelos crimes de violência doméstica e familiar contra a mulher. De acordo com o boletim da ocorrência, a vítima relatou que o noticiado compareceu durante a madrugada à sua residência, em estado alterado pelo uso de drogas, e começou a gritar e a proferir ameaças. Em determinado momento, ele teria arremessado um aparelho celular contra a vítima, causando marcas em seu corpo, além de ameaçá-la de morte.

Ainda segundo o relato, o homem passou a xingar a vítima com palavras ofensivas. Na tentativa de cessar as agressões, a mulher buscou ajuda na casa de uns amigos, porém o homem a seguiu e continuou com as ofensas. O agressor ainda teria empurrado a mulher, fazendo com que sua cabeça batesse na parede. Após a discussão, ele deixou o local levando consigo o celular dela.

Nesta manhã, a vítima se dirigiu até a Delegacia da Mulher de Araucária para registrar o B.O. e solicitar a medida protetiva de urgência, no entanto, ainda sob efeito de drogas, o homem a seguiu até a delegacia, onde foi contido pelos policiais civis e recebeu voz de prisão em flagrante.

O preso ficará à disposição da Justiça. O caso segue sob investigação, com as providências legais cabíveis sendo adotadas para garantir a proteção da vítima.