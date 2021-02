Agressor tentou esganar a esposa, mas acabou preso

Compartilhe esta notícia

Não deu boa para o agressor, que foi parar na DP. Foto: divulgação

Por volta das 9 horas deste domingo, 7 de fevereiro, uma equipe da Guarda Municipal foi solicitada para atender uma situação de violência contra mulher na rua Anacã, no bairro Capela Velha. No local, a vítima contou que seu companheiro desconfiou de algumas mensagens em seu telefone celular e pediu para ela desbloquear o aparelho. Ela não teria acatado a ordem do marido, e ele teria tomado o celular de suas mãos, e tentado ele mesmo desbloquear. Como não conseguiu, jogou a mulher sobre a cama e com as duas mãos no seu pescoço, tentou esganá-la.

A mulher conseguiu se livrar do homem e foi até a casa de uma vizinha, de onde ligou para a GM, pedindo ajuda. Diante do relato e da vontade da vítima em representar criminalmente contra o marido, a equipe deu voz de prisão ao agressor. Na revista pessoal também foi encontrado com ele um invólucro contendo maconha. Ele foi levado para a Delegacia de Polícia para providências.

Texto: Maurenn Bernardo

Publicado na edição 1248 – 10/02/2021