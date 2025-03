Aguardada desde 2009, Prefeitura e Sanepar vão regularizar o fornecimento de água no Jardim Israelense

Depois de anos andando a passos de tartaruga, o processo de regularização da área conhecida como Jardim Israelense voltou a caminhar de forma acelerada. E essa aceleração foi possível graças a iniciativa do prefeito Gustavo Botogoski (PL), que – após ouvir a Secretaria Municipal do Meio Ambiente e a Procuradoria Geral do Município – , acionou a Sanepar para que efetivar o fornecimento de água tratada para cerca de mil famílias que residem na ocupação.

O anúncio de que a Sanepar faria a regularização do fornecimento de água na região foi feito pelo prefeito em reunião recente realizada com aquela comunidade. A próxima etapa da realização desse sonho se dará no próximo sábado, 15 de março, com a confirmação do cadastro prévio feito entre a Associação de Moradores dos Jardins Arco-Íris e Israelense (AMAI) e a Sanepar. A expectativa é que esse trabalho siga até o dia 15 de abril. “No dia 15 de março vamos iniciar a confirmação do cadastro prévio juntamente com a Sanepar e a associação, para em seguida a prefeitura entrar com o maquinário e a mão de obra e começar a abrir as galerias. O próximo passo é avançar na questão da Copel. Chega de fazer o nosso povo sofrer, o que nós queremos é trazer dignidade para vocês”, comentou Gustavo.

Bastante feliz com o avanço na regularização do Israelense, Gustavo lembrou que essa era uma promessa de campanha que estava colocando em prática com menos de três meses de governo. “Eu vim aqui no ano passado, durante a campanha eleitoral, não para fazer politicagem barata, mas para escutar a população. E eu fiz um compromisso com cada um de vocês: se vencesse as eleições, eu voltaria aqui para terminar o que foi deixado para trás. Prometi ainda que não deixaria ninguém para trás, porque vocês importam para nós. Por isso eu estou aqui, e fiz questão de trazer a Sanepar, para trazer essa novidade: a tão sonhada água individualizada para cada um de vocês!”, comemorou o prefeito.

Também presente ao evento, o presidente da Câmara, Eduardo Castilhos, ressaltou a grandeza da iniciativa, que promete dar mais dignidade aos moradores do Israelense. “Em menos de dois meses na Prefeitura, o Dr. Gustavo já conseguiu que a gente estivesse aqui reunido para resolver um problema que se arrasta há mais de 15 anos, e agora graças a Deus estamos aqui com esta boa notícia, que cada um vai ter o seu relógio de luz, o seu relógio de água, uma estrutura. E cremos que, mais para frente, terminamos o mandato com o asfalto aqui”, declarou.

Como vai funcionar?

Representante da Sanepar, a gerente comercial da Região Metropolitana de Curitiba e litoral, Karla Bondi Biavatti, explicou que a validação do cadastro existente será feito sempre aos sábados, até o dia 15 de abril, das 9 às 16h, na sede da Terra Nova no Jardim Israelense, na Rua Arapongas, 07 – loja 2, no bairro Capela Velha. Após a conclusão dessa etapa, a companhia de saneamento apresentará cronograma para início dos trabalhos.