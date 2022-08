“Ai de vós hipócritas”

Vivemos na sociedade do consumo onde o dinheiro é o supremo objetivo do dia a dia, que adorado como deus justifica nosso status, e todos nossos atos são aplacados pela hipocrisia que o ego de cada um ainda consegue suportar, e misturar isto com espiritualidade é demagogia e o fim da picada.

Nas páginas da Bíblia Jesus profere lições de moral e conduta ditando os princípios que normatizam e orientam a vida cristã. Estes discursos podem ser considerados por isso mesmo, como um resumo dos ensinamentos do Christo a respeito do Reino de Deus, do acesso ao Reino e da transformação que esse Reino produz para quem sendo honesto consigo mesmo tenta por em prática.

Quem melhor definiu a hipocrisia humana foi o mestre há 2 mil anos como nessa passagem:- “Sois como os sepulcros caiados, brancos por fora e podres por dentro”, assim Ele ensinava no Evangelho de Mateus (Caps. 5-7) e isto aprendi quando era coroinha lá em Jandaia do Sul na década de setenta.

Naquela época, Jesus condenava o egoísmo humano e os princípios Cristãos eram outros e a Teologia da Libertação nos fazia compreender o significado de “separar o material do espiritual” através desta outra passagem:- “Dai a Cesar o que é de Cesar e a Deus o que é de Deus”, e isto dizia o próprio Christo condenando os hipócritas que misturavam essas coisas.

Aí veio a tal Teologia da Prosperidade, que misturava tudo, exaltando o Ego sobre o Espirito e a sociedade tornou-se escrava do consumismo, e para piorar tudo isto tem até igreja que virou comitê político.

Aprendi que o silêncio e a solidão acalmam nosso ego para que o espirito possa entrar e hoje em dia a inversão mental é tamanha que confundir ego religioso em shows melodramáticos virou um negócio que arrasta multidões de ególatras, que rende prestígio político, e isto é o fim da picada.

Publicado na edição 1324 – 11/08/2022