Ainda não acabou! Domingo (18) tem Carnaval de rua em Araucária

Para quem já está com saudades, o carnaval em Araucária ainda não acabou. Isso mesmo! A Associação Reação Periférica e associação de moradores do Jardim Tayrá vão promover no próximo domingo, 18 de fevereiro, um carnaval de rua, com direito a escola de samba e tudo mais, para a população de Araucária cair na folia.

A festa começa às 14h, com saída do bloco no Parque Cachoeira, em direção à Praça do Tayrá, onde haverá apresentações de bandas e concurso de melhor fantasia. O vencedor receberá como prêmio R$300, R$200 para o segundo colocado e R$100 para o terceiro lugar.

O bloco será animado pela escola de samba Arcas Vai na Fé e pela banda Budabong, com participação de Diego Soker e da banda Groselha Groove. Não perca a chance de participar. Venha se divertir e fazer história neste Carnaval, que ainda não acabou por aqui”, convidam os organizadores.

Edição n.º 1402