Ainda sobre o Natal! Nosso eterno Papai Noel!

Época de Natal, festas de fim de ano e uma lembrança inesquecível de uma pessoa que durante 19 anos foi o Papai Noel oficial de Araucária. O nome dele era Merialdo Jovanir de Paiva, e teve dentro de nossa cidade uma longa história. Chegou em Araucária nos anos 70 quando a cidade dava o salto para o progresso industrial, foi gerente executivo da Empresa FAM-Fábrica Artefatos Metálicos, que produzia equipamentos diversos que atendia desde militares até as mais delicadas peças para restaurações cirúrgicas e foi uma das primeiras indústrias e se instalar na área chamada CIAR (Centro Industrial de Araucária), no Bairro de Thomaz Coelho, fez parte como membro participante das indústrias que vieram a se instalar em nossa cidade.







Durante muitos anos prestou serviços na FAM, ao se aposentar da empresa, passou a atuar ativamente nos serviços de Araucária como Membro do Conselho Municipal do Trabalho e do Conselho Municipal do Plano Diretor, seu nome passou a ser conhecido por vários setores na cidade, e, sua presença era cada vez mais ativa em diversos lugares da cidade. Seu Merialdo enfim pode, enfim, levar uma vida mais tranquila após a sua aposentadoria, mas sem nunca perder a sua vontade de conquistar novos campos, desta vez podia contar com a presença de sua amada esposa. Aliás ele nunca escondeu as suas duas grandes paixões: o amor por sua esposa e o amor pelo Natal, e foi assim que aqueles que não o conheciam passaram a conhecer.

Todos os anos, quando chegava a época de Natal o Sr. Merialdo Jovanir de Paiva saía de cena e entrava o Papai Noel. Durante todo ano, cuidava bem de seu cabelo e de sua barba, ambos já brancos pela idade, eram tratados com muito cuidado para que no final do ano, se uma criança quisesse ver se era de verdade logo veria que era mesmo. Fazia visitas em escolas, hospitais, praças, lares, onde era esperado com ansiedade e sempre trazia uma mensagem de paz. Era membro ativo com sua esposa da Igreja Católica, e um dia lhe veio a tristeza de ver sua companheira sofrer com o Mal de Alzeimer, a qual ele dedicou seu tempo, cuidado e carinho até o dia que a vida levou um de seus amores restando o Natal.

Essa fotografia foi feita em entrevista à Rádio Iguaçu, os repórteres Edinei Kicote e Eduardo Kampa tiveram a honra de entrevistar Papai Noel.

O nosso Papai Noel correspondia exatamente a imagem que sempre tivemos do bom velhinho, era simpático, sorridente, falava calmamente, tinha olhos verdes e cabelo e barba brancos naturais. Mas, com a morte de sua esposa também ele começou a sentir o peso da idade e a dor da separação. O Sr. Merialdo nos deixou em 24 de julho de 2013 aos 70 anos de idade. Durante 19 anos ele foi o Papai Noel de Araucária, cumpriu a missão de empresário, de cidadão, de ser humano e de ser encantado que durante as festas de fim de ano estava presente e hoje é uma bela lembrança do Natal de Araucária.

Texto de: Terezinha Poly.

Foto do: acervo da Rádio Iguaçu.