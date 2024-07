Ajax Araucária Fut7 busca patrocinadores para participar de campeonato

A equipe do Ajax Araucária Fut7 está se preparando para participar da Liga Globall, que inicia no dia 15 de julho, no Mineiro Bate Bola. A competição é considerada uma das mais importantes da modalidade, vai contar com a participação de 12 times e o campeão garante classificação para a Copa do Brasil.

No entanto, o Ajax é um time criado recentemente que ainda não dispõe de recursos financeiros, por isso está buscando patrocínio para conseguir bancar os custos da competição, incluindo inscrições e taxas de arbitragem.

“Nosso time começou quando decidimos reunir alguns amigos para fazer um jogo contra uma equipe aqui da cidade. Na ocasião, ganhamos de 7X1 e isso despertou o desejo de continuarmos com o time e levar a questão mais a sério. No dia 6 de agosto de 2023, resolvemos criar uma página para o time e fundá-lo oficialmente. Dali em diante, fizemos vários jogos, até que surgiu o convite para disputarmos a Liga Globall”, conta Julio, um dos responsáveis pelo Ajax.

Esta será a segunda participação do Ajax na Liga Globall, da outra vez o time foi eliminado nas quartas de final. Para se tornar um patrocinador, é só entrar em contato pelos fones: (41) 99554 6940 falar com Julio ou (41) 9206 8922 falar com Ray. Você também pode seguir o time no Instagram @ajaxaraucariafut7