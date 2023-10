Ajude a achar o cachorrinho Bart que sumiu próximo à Rodovia do Xisto

Na última segunda-feira, 02 de outubro, um cachorro desapareceu próximo a Borracharia L&V, localizada na Rodovia do Xisto, n.° 6540, no bairro Fazenda Velha. O nome dele é Bartolomeu, mas também atende pelo apelido Bart, e é muito dócil. Não se sabe a sua idade exata, mas a tutora desconfia que seja entre 4 a 5 anos, devido seu jeito brincalhão.

De acordo com as informações enviadas pela proprietária Talita, a família não sabe como ele sumiu, já que quando chegaram de manhã, o animalzinho já havia sumido. Bart tem muito medo de carros e motocicletas, e por causa disso, a família está muito preocupada, já que ele sumiu próximo a BR 476. O Bart também se dá muito bem com outros cães.

Ele é de porte médio/grande, da cor marrom, com uma pata branca e o rabo com a coloração preta. Além disso, ele tem uma cicatriz na parte superior da região do pescoço, pois quando foi resgatado, estava com uma ferida profunda devido à bicheira.

Para qualquer informação do Bart, entrar em contato com a família pelo número (41) 99263-7144, ou (41) 99747-4575. Está sendo oferecida recompensa.