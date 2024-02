Ajude a achar o cachorrinho pinscher que sumiu próximo ao Supermercado Ouro Branco no Capela Velha

Na última terça-feira, 13 de fevereiro, um cachorrinho acabou desaparecendo de sua casa, que está localizada na Rua Cardeal, no bairro Capela Velha, no Jd. Industrial. A residência fica próxima ao Supermercado Ouro Branco.

De acordo com as informações de sua tutora, ela teria ido para a casa de sua mãe, mas quando retornou, não conseguiu mais achar o doguinho.

Ele atende pelo nome de Sparkos e é da raça pinscher. O cachorrinho é velhinho, já com seus 11 anos. A tutora relata que por ele ser um cachorro de idade, o Sparkos precisa de mais atenção e cuidados.

“Ele tem problema de pele. É como uma alergia, fica saindo casquinha”, a dona explica.

O Sparkos é de porte pequeno, e seu pelo é preto com alguns detalhes em marrom claro pelo corpo. Suas pernas e patinhas são da cor marrom claro, e possui alguns detalhes em marrom claro pelo rostinho. Devido a sua idade, Sparkos tem alguns pelos brancos ao redor da boca e do nariz.

Quem souber do paradeiro do pinscher Sparkos, entrar em contato com a tutora pelo número 41 9503-9751.