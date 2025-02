Ajude a achar o cãozinho que desapareceu no Campina da Barra

Alguns dias atrás, um protetor independente de animais de Curitiba doou um cachorrinho para um morador de Araucária. Porém, o cãozinho acabou escapando de sua nova casa, localizada no bairro Campina da Barra.

O atual dono e o protetor independente estão pedindo ajuda da população para encontrar o cachorrinho. O animal é mestiço a pitbull, e estava usando uma coleira azul de couro quando desapareceu.

O protetor relatou que o cãozinho é dócil com pessoas, com não se dá bem com outros animais. Ele é de porte médio/grande, seus pelos são curtos e da cor caramelo.

Como ele foi adotado recentemente, o cãozinho ainda não possui nome. Para qualquer informação sobre o cachorrinho, entrar em contato com o número (41) 99595-2902.