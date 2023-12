Ajude a achar o Spick! O cachorrinho pug sumiu no bairro Costeira

Na madrugada deste domingo, 31 de dezembro, dois cachorrinhos acabaram desaparecendo da sua casa, que está localizada na Rua Isidoro Ksiazkiewcz, no bairro Costeira.

Felizmente um deles voltou para casa por volta de 12h30, mas o outro ainda não retornou. O cachorrinho que continua desaparecido é da raça pug, atende pelo nome de Spick e tem apenas 6 anos.

De acordo com as informações repassadas pela tutora Regineia, o portão acabou ficando com uma fresta aberta, foi por onde os dois acabaram fugindo. Ela conta que acordou de manhã e viu o portão ficou durante a noite sem fechar, e procurou pela dupla e não achou eles.

“Estamos com o Spick a pouco tempo e ele ainda não conhece a região direito. Procuramos por tudo e não achamos. Ele nunca sai para a rua, então acho difícil o Spick voltar sozinho para a casa”, conta a Regineia.

O Spick não estava usando coleira ou roupinhas no momento em que fugiu. Ele é de porte pequeno e seu pelo é meio amarelado, e seu rosto inteiro tem uma coloração entre preto e cinza.

Para qualquer informação sobre o paradeiro do cachorrinho Spick, entrar em contato com a Regineia pelo número (41) 98430-2067.