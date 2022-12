Ajude a cachorra Nina a fazer uma cirurgia para retirada de tumor

A Nina é uma Basset Dachshund muito amada pela sua família, com quem convive há 13 anos. E é esse amor que moveu seus donos a organizarem uma vakinha virtual para conseguir recursos e custear uma cirurgia que a cachorra precisa fazer com urgência. “A Nina tem uma neoplasia (tumor) que está crescendo bastante e vem lhe causando muita dor e incômodo ao andar. Levamos ela para várias consultas e exames, mas no momento não temos condições de cobrir os custos da cirurgia e medicamentos. Não queremos mais vê-la sofrer e por isso estamos pedindo ajuda”, contou Letícia.







A meta da vakinha é alcançar o valor de R$1.200 para custear a cirurgia e os remédios que a Nina terá que tomar no pós-operatório. “Agradeceremos muito a quem puder ajudar”, diz a dona.

O link da vakinha é https://www.vakinha.com.br/3339564. Você também pode contribuir via PIX usando a chave: 3339564@vakinha.com.br