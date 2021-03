Ajude a cadelinha Rita, ela precisa urgente de uma cirurgia para voltar a andar

Compartilhe esta notícia:

Foto: divulgação

A cadelinha comunitária de rua chamada Rita foi cruelmente atropelada no dia 7 de março, e o motorista fugiu sem prestar socorro. Rita, desde então, não consegue mais andar e precisa urgente de uma cirurgia, pois está com uma luxação e uma fratura na pelve. O problema é que a pessoa que a resgatou da rua e que atualmente está cuidando dela, não tem condições de arcar com os custos do procedimento. “Juntamos dinheiro e levamos a cachorrinha a uma clínica veterinária. Na primeira avaliação o veterinário disse que ela estava sem sensibilidade nas patas, receitou alguns remédios e fizemos o tratamento durante a semana. No dia 15 de março levei a Rita no retorno e infelizmente recebi a notícia que ela precisará de cirurgia. Não temos condições financeiras para pagar as despesas, por isso peço a ajuda de vocês, com qualquer quantia, para que essa linda cachorrinha volte a andar”, pede o araucariense Igor Ribeiro.

Como ajudar

Para arrecadar o valor necessário para a cirurgia da Rita, Igor organizou uma vakinha virtual. O link é https://www.vakinha.com.br/vaquinha/cadelinha-rita-igor-henrique-ribeiro-2. Quem quiser contribuir com outro valor, já que o mínimo da vakinha é R$ 25,00, o PIX para transferência é o número do celular do Igor 41998561247 Banco Nubank. Também é possível fazer uma transferência bancária na conta da Caixa Econômica, agência 0381, Conta Poupança 013, nº 00000167-2. Mais informações pelo telefone (41) 99856-1247.

Texto: Maurenn Bernardo