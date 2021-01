Ajude a encontrar a cachorra Athena

Compartilhe esta notícia

Foto: divulgação

Na manhã deste sábado, 30 de janeiro, a cachorra da raça pastor alemão, que atende pelo nome de Athena, desapareceu de sua casa, na rua Irmã Elizabeth Werka, próximo à Praça da Bíblia.

Os donos estão aflitos à sua procura e pedem ajuda para conseguir encontrá-la.Segundo informações, a cachorra teria sido vista nas proxidades do Supermercado Haerger. Qualquer notícia sobre o paradeiro de Athena poderá ser repassada pelos fones (41) 99796-3098, falar com Alberto ou (41) 99731-2232, com Sheron.

Texto: Maurenn Bernardo