Uma moradora do bairro Capela Velha pede ajuda da população para encontrar sua cachorrinha que desapareceu na noite de quinta-feira, 18 de setembro.

Ela atende pelo nome de Maré e é mestiça a Chow-chow. Segundo a tutora, a cachorrinha acabou fugindo com o outro cachorro da família, que foi encontrado pouco tempo depois, porém, Maré continua desaparecida.

A cachorrinha é arisca, não estava usando coleira e nem roupinha quando desapareceu, e ela não é castrada e nem possui chip de identificação. Seus pelos são uma mistura de caramelo e branco.
Para qualquer informação sobre o paradeiro da cachorrinha Maré, deve entrar em contato com a tutora pelo número (41) 99687-6618.