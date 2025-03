Ajude a encontrar a cachorrinha Sandy que desapareceu no Campina da Barra

No final da tarde do último domingo, 23 de março, uma cachorrinha acabou desaparecendo de sua casa, localizada na Rua Begônia, no bairro Campina da Barra.

Ela atende pelo nome de Sandy, tem 12 anos e é mestiça a Lhasa Apso com Cocker. A tutora Leidi relata que algumas crianças estavam brincando na rua, quando a cachorrinha viu e saiu pelo portão que estava aberto. Foto: Divulgação Sandy é muito dócil com crianças, mas arisca com adultos. Quando desapareceu, ela não estava usando nenhuma coleira. Seu pelo está tosado e é uma mistura de preto e branco, com manchas bejes pelo peito, patas e rosto. A cachorrinha possui um microchip de identificação que está no nome de Leidi Thais Celestino. Para qualquer informação sobre o paradeiro de Sandy, entrar em contato com a tutora pelos números (41) 99577-8259 e (41) 99831-3186.