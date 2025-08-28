Na noite de quarta-feira, 27 de agosto, a gatinha Jade, que tem aproximadamente 1 ano de idade, fugiu de sua casa, que fica no bairro Campina da Barra. Sua família procurou pela região mas não encontrou nenhum sinal do animal.

Jade é uma gatinha dócil e bastante medrosa, pode se assustar facilmente com a aproximação de estranhos. Ela é uma gatinha malhadinha, com olhos bem azuis e uma manchinha marrom no focinho. Sua família está muito preocupada pois a gatinha não costuma sair para a rua.

A tutora pede ajuda da comunidade para encontrar a Jade, se tiver qualquer informação sobre seu paradeiro, entre em contato através dos telefones (41)99846-7940 ou (41) 98457-7253.