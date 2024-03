Ajude a encontrar a gatinha Marie que sumiu próximo a Praça da Bíblia

Na manhã da última terça-feira, 05 de março, uma gatinha acabou sumindo da sua casa que está localizada na Rua Miguel Grabowski, no Jd. Tropical, no bairro Passaúna.

A gatinha atende pelo Marie, e ainda é filhote, tendo por volta de 5 meses, ela é uma gatinha preta, ou seja, sua pelagem por todo o corpo é da cor preta.

A tutora Ana relata que ela acabou desaparecendo após entrar do motor do carro do seu vizinho. “Ele foi fazer uma entrega e ela saiu correndo. Procurei em vários lugares, e não encontrei nada”.

A Ana explica que o local em que seu vizinho foi fazer a entrega fica na Rua Otávio Galize e na Rua José Huttner, no bairro Fazenda Velha, próximo à Praça da Bíblia.

A Marie não é castrada ainda, e com isso não possui chip de identificação. Ela também não estava utilizando coleira ou roupinha quando sumiu.

Para qualquer informação do paradeiro da gatinha Marie, entrar em contato com a Ana pelo número (41) 98827-6592.