Uma moradora de Araucária pede ajuda da população para encontrar sua gatinha chamada Pandora, que desapareceu na manhã de sábado, 29 de novembro, no bairro Capela Velha.

De acordo com o seu relato, quando a tutora acordou, Pandora já não estava mais em casa. A gatinha é descrita como dócil, de pelagem tigrada e mais clara do que aparenta nas fotos enviadas.

Um detalhe importante para identificação é uma manchinha branca em formato de triângulo na região do pescoço.

Para qualquer informação sobre o paradeiro da gatinha Pandora, entrar em contato com a tutora pelo número (41) 99866-5481.