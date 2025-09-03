Na segunda-feira, 01 de setembro, uma gatinha acabou desaparecendo na Rua João Pianowski, no bairro Costeira. Ela atende pelo nome de Safira, possui 2 anos e é da raça Maine Coon.

A tutora relata que Safira estava na frente de casa, quando desapareceu. Os pelos da gatinha são longos e variam entre branco, cinza, bege e marrom. Além disso, ela é arisca e agressiva, seus olhos são dourados e Safira estava usando uma coleira vermelha sem identificação quando sumiu.

Ela é castrada e possui um microchip de identificação que está no nome de Pricila Cristiane da Silva.

Qualquer informação sobre o paradeiro da gatinha Safira, entrar em contato com a tutora pelo número (41) 99573-0132.