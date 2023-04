Na noite do último domingo (16), duas pitbulls fugiram de sua família no bairro Boqueirão. A última notícia é que a dupla foi vista na manhã de segunda-feira (17), pelas redondezas da Av. Independência.

A Jade e a Mocha, são duas fêmeas, uma possui a pelagem na cor caramelo com pequenos detalhes em branco no peito, e a outra é branca com detalhes em caramelo pelo corpo todo. Qualquer notícia sobre a Jade e a Mocha, entrar em contato pelo número (41) 98895-3201.