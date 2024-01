Ajude a encontrar a Nina! A cachorrinha mestiça a lhasa apso sumiu no bairro Cachoeira

No último domingo, 31 de dezembro, uma cachorrinha acabou fugindo de sua casa, que está localizada Rua Júlio Pinior Szymanski, no bairro Cachoeira.

A cachorrinha, que é mestiça a lhasa apso, atende pelo nome de Nina e tem quase 2 anos. A tutora Juliana relata que a cachorrinha estava na casa de seu pai. “Acho que ela acabou se assustando com os barulhos dos fogos de artifício, e passou pelo vão que tem em um dos portões”.

A cachorrinha Nina não estava usando coleira ou roupinha quando fugiu. “Ela não gostava de acessórios, sempre tirava tudo”, relata a Juliana. A Nina também não possui nenhuma cicatriz, mas seu pelo estava tosado, então estava bem ralo. Mas apesar de seu pelo do corpo estar tosado, os pelos da cabeça e uma parte do rabo ainda estavam cheios.

Ela é de porte pequeno, e a cor do seu pelo é branco com algumas bolinhas pretas espalhadas pelo corpo. “As crianças estão muito tristes esperando a volta dela”, diz a tutora com tristeza.

Para qualquer informação sobre o paradeiro da cachorrinha Nina, entrar em contato com a Juliana pelo número (41) 99999-9662.