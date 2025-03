Na manhã do último domingo, 2 de março, uma cachorrinha desapareceu de sua casa, localizada na Rua Francisco Gondek, no bairro Estação, próximo à Escola Municipal Senador Marcos Freire.

A família está desesperada à sua procura, pois Nega, como é chamada, tem 17 anos. Devido à idade avançada, ela apresentava dificuldades para andar e possui uma protuberância nas costas causada por uma hérnia de disco.

A cachorrinha é uma pinscher de porte pequeno, com pelagem curta e preta. Segundo a tutora, Nega é muito dócil e, por conta da idade, não tem mais dentinhos. No momento do desaparecimento, ela usava uma coleira azul-claro com detalhes em verde-água.

Quem tiver qualquer informação sobre o paradeiro da Nega pode entrar em contato com a tutora pelo telefone (41) 99756-0546.