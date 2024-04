Ajude a encontrar a Rana! A cachorrinha que estava em frente ao Pet Shop sumiu novamente

Recentemente, o jornal O Popular publicou uma matéria informando que a proprietária de um Pet Shop estaria procurando o tutor de uma cachorrinha que apareceu no estabelecimento.

O dono do animalzinho apareceu, mas infelizmente a cachorrinha não está mais no local. Então, o tutor pede ajuda para encontrá-la. Ela atende pelo nome de Rana e é mestiça a raça pitbull. A cachorrinha fugiu após pular o muro de sua casa, que está localizada na Rua Imbaú, no bairro Iguaçu.

O tutor explica que ela acabou aprendendo a pular o muro. Além de Rana, outra cachorrinha sua também havia fugido, mas ela acabou voltando para casa, enquanto Rana continua desaparecida. “Eu acho que alguém possa ter pegado ela, porque Rana é muito dócil”, explica o tutor.

A cachorrinha é de porte médio, seus pelos são curtos e da cor caramelo na maior parte do corpo. Seu peito e as pontas de suas patinhas possuem a cor branca. Além disso, ela possui uma cicatriz na patinha da frente. Para qualquer informação do paradeiro da cachorrinha Rana, entrar em contato com o número (15) 98101-0890.