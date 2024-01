Ajude a encontrar a Sasha! A pitbull foi roubada no Campina da Barra

Na tarde da última segunda-feira, 01 de janeiro, por volta de 15h, uma cachorrinha foi roubada de sua casa, que está localizada na Rua Jardineira, no bairro Campina da Barra.

De acordo com as informações repassadas pela Maíra, alguém fez um buraco no portão e acabaram levando cachorrinha, ela é da raça pitbull, atende pelo nome de Sasha e tem apenas 1 ano e 6 meses. Maíra conta que a cachorrinha pertence aos seus sogros.

Sasha não usava coleira e nem roupinha quando desapareceu, e ela não estava com nenhum machucado, e também não possui nenhuma cicatriz.

Além disso, Sasha é castrada e possui um microchip de identificação que está no nome de Glaucio Roberto dos Santos.

Para qualquer informação sobre o paradeiro da cachorrinha pitbull Sasha, entrar em contato com a Maíra pelo número (41) 99570-2662.

Quem encontrá-la também poderá levá-la a Secretaria do Meio Ambiente, localizada no Parque Cachoeira, onde a equipe pode passar o leitor de microchip, e descobrir os dados do responsável pela cachorrinha.