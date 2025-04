Ajude a encontrar a Tequila! A gatinha desapareceu no Fazenda Velha

Na última quarta-feira, 16 de abril, uma gatinha acabou fugindo de sua tutora no condomínio Residencial Viena, no bairro Fazenda Velha.

A gatinha atende pelo nome de Tequila, mas é mais chamada como Tete. Ela possui por volta de 7 anos, e seus pelos são laranjas.

A tutora Érica relata que estava passeando com a Tete, quando ela acabou se assustando com outra moradora do condomínio. “Estava usando uma guia, mas ela conseguiu se soltar e saiu correndo. Infelizmente não consegui segurá-la, ela é bem medrosa”, conta Érica.

Na última semana, a tutora levou a Tequila para realizar um exame de ultrassonografia, devido a isso, os pelos da barriga foram raspados. A gatinha é castrada e possui chip de identificação, que está registrado no nome da tutora, Érica Fátima dos Santos.

Ela ainda fala que a gatinha é bem medrosa e arisca com as pessoas que não conhece. Quando desapareceu, Tete não estava usando coleira e nem roupinha.

Qualquer informação sobre a gatinha Tequila, entrar em contato com a tutora Érica pelo número (41) 99704-2740.