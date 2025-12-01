Ajude a encontrar Aslam! Tutores oferecem recompensa para quem encontrar o animal

No início da tarde desta segunda-feira, 1 de dezembro, Aslam, um pitbull, escapou de casa, no bairro Cachoeira. Aslam fugiu com a outra cachorrinha de estimação da família que, infelizmente, foi atropelada e não resistiu.

Aslam é um pitbull com pelos brancos e marrons, de um ano e seis meses. No momento em que escapou, ele não usava coleira no momento da fuga. O animal pode estar assustado e sua família está bastante preocupada.

Qualquer informação sobre o paradeiro de Aslam pode ser comunicada aos tutores através dos telefones (41) 99658-2556 ou (41) 99897-2081, eles oferecem recompensa para quem trouxer o animal para casa.

