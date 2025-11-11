Tutores pedem ajuda para encontrar uma gatinha que desapareceu na última quinta-feira, 06 de novembro, no Condomínio Green Village, localizado na Rua Paulo Lúcio Zimmermann, no bairro Capela Velha.

A gatinha atende pelo nome de Zoinho, não tem raça definida e possui 10 meses. A tutora relata que o animal acabou fugindo por um buraco na tela de proteção do apartamento.

Zoinho não possui nenhuma cicatriz e não estava usando roupinha ou coleira quando desapareceu. Ela é carinhosa, mas tem medo de pessoas desconhecidas. As almofadinhas de suas patinhas são pretas, seu pelo é uma mistura de cinza, branco e laranja e a ponta do seu rabo é escura.

Para qualquer informação sobre o paradeiro da gatinha Zoinho, deve entrar em contato com os tutores pelo número (41) 99689-5049.