Ajude a encontrar homem de 36 anos desaparecido no bairro Costeira

Na última quarta-feira, 13 de novembro, por volta de 9h, Carlos Alberto da Paz Rodrigues acabou desaparecendo na Rua Carlos Tissi, no bairro Costeira. Sua mãe registrou o boletim de ocorrência, e relatou que o filho de 36 anos saiu de casa e até o momento não retornou.

Carlos possui problemas de saúde e precisa tomar medicamentos, além disso, ele é mudo e surdo. Quando desapareceu, ele estava usando uma bermuda jeans e uma camiseta preta com um desenho estampado. Carlos é carrinheiro, possui 1,64 de altura e sua barba estava grande. Ele não possui uma foto recente, a fotografia usada é de sua identidade.

Para qualquer informação sobre o paradeiro do Carlos, entrar em contato com a Polícia Civil de Araucária pelo número (41) 3641-6000, ou direto com a família pelo número (41) 99909-3463.