Durante a queima de fogos de artifício no ano novo, na madrugada do dia 1 de janeiro, Kiara se assustou e desapareceu na região do Parque Cachoeira.

Ela é um animal de porte médio, de 8 anos, com pelos compridos e bastante dócil. Kiara pode estar assustada por conta dos fogos e por estar longe de casa.

Caso você tenha visto Kiara ou tenha informações que possam ajudar a encontrá-la, entre em contato através do telefone (41) 99618-1042.

Ajude a encontrar Kiara, cachorrinha desapareceu após se assustar com os fogos