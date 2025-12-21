Na noite da ultima sexta-feira (19), Lion, um chow chow, desapareceu no Parque Cachoeira. A ultima vez que o animal foi visto, foi próximo ao mercado Santa Catarina.

Lion é um chow chow, animal de grande porte, cor caramelo e a língua bem roxa. Ele é dócil mas pode estar assustado por estar longe de casa.

Sua família esta bastante preocupada e pede ajuda da comunidade para encontrar o animal, eles oferecem recompensa para quem ajudar a encontra-lo ou tenha informações sobre o paradeiro dele. Se você tiver qualquer informação sobre o Lion, entre em contato através do telefone (41) 99807-3304.