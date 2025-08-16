Um cachorrinho desapareceu neste sábado (16), na rua João Assef, no bairro Estação. Sua tutora acredita que ele escapou em algum momento onde, por um descuido, o portão ficou aberto.

Lobinho, como é conhecido, é um cachorrinho de porte pequeno da raça Yorkshire, com pelos grandes na cor marrom. Ele usava roupinha quando fugiu de casa.

Sua tutora conta que ele está na família ha cerca de 04 anos, desde que foi resgatado de maus tratos “Estou desesperada….com o coração partido sem saber onde ele está….não consigo parar de chorar”, conta ela.

Se você tiver informações sobre o paradeiro de Lobinho, entre em contato pelo WhatsApp (41) 99806-2482.