Na manhã desta terça-feira (19), o cachorrinho Lucky fugiu de sua casa, que fica na região do Capela Velha. Sua família não sabe como ele escapou, mas quando notaram ele havia sumido e não voltou mais.

Lucky é um cachorrinho de porte pequeno da raça Shit Tzu, ele tem pelos longos nas cores branca e marrom. Ele não usava roupinha ou coleira quando sumiu. Lucky é um animal bastante dócil mas pode estar assustado.

Sua família pede ajuda da comunidade para encontrar o animal, se você tiver informações que possam ajudar a localizá-lo, entre em contato através dos telefones (41) 996636758 ou (41) 991590422