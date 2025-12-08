Uma cachorrinha da raça Yorkshire, chamada Marie, de aproximadamente um ano, desapareceu na manhã desta segunda-feira, 8 de dezembro, na Avenida Independência, em frente à igreja de Campina das Pedras. O animal desapareceu após escapar pelo portão de sua residência. De acordo com relatos de vizinhos, Marie foi vista pela última vez sendo recolhida por uma pessoa que embarcou num carro modelo Siena, de cor vermelha. Até o momento, no entanto, não se sabe a motivação de terem pego o animal.

Marie é uma cachorrinha de porte pequeno, com pelos longos mesclados entre preto e marrom e tem uma cicatriz na barriga por ter sido castrada. No momento do desaparecimento, não usava coleira nem identificação, apenas dois lacinhos na cabeça. É descrita como muito dócil e não possui microchip.

A família oferece recompensa para quem levar Marie de volta para casa, qualquer informação sobre seu paradeiro pode ser enviado ao telefone (41) 99660-8964.