Ajude a encontrar o Bobi

Foto: divulgação

Desde o dia 4 de agosto Bobi, como é carinhosamente chamado, está desaparecido. O cãozinho é a alegria da casa e faz parte da família há nove anos. Segundo sua dona, Bobi é muito dócil e foi presente do seu marido para o tratamento de um quadro de depressão. De porte pequeno e pelagem branca, Bobi foi visto pela última vez na rua João Ribeiro Cardoso, bairro Capela Velha.

“Meu esposo chegou em casa e quando foi entrar na garagem com o carro ele fugiu. Fomos atrás, mas ele simplesmente desapareceu. Desde então estamos à sua procura”, diz Rose, a responsável pelo cãozinho. Quem tiver informações sobre o paradeiro do Bobi pode entrar em contato no (41) 99141-2338.

Texto: Katty Ferreira