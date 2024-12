Ajude a encontrar o cachorrinho Apollo que desapareceu no bairro Iguaçu

ENCONTRADO NO DIA 26/12/2024.

Na última quarta-feira, 25 de dezembro, um cachorrinho da raça yorkshire acabou desaparecendo de sua casa, localizada na rua Paranaguá, no bairro Iguaçu.

O cachorrinho atende pelo nome de Apollo e possui 3 anos. Sua tutora relata que ele fugiu devido aos fogos de artifício, e a última vez que ele foi visto foi pelas filmagens da câmera de segurança por volta de 16h30.

Apollo tem um problema de saúde nos olhos, devido a isso, ele tem pouco de pelo nessa região. Além disso, ele tem uma pequena falha próximo ao rabo, devido a um problema de pele.

O cachorrinho é de porte pequeno, seu pelo foi tosado recentemente, e possui a coloração marrom com preto e com algumas partes brancas. Na última vez que foi visto, Apollo estava utilizando uma coleira preta no pescoço. Ele não possui chip de identificação e não é castrado. A tutora relata que apesar de ser manso, ele não se dá bem com outros cachorros.

A tutora também conta, que sua filha de 5 anos está desesperada, já que é muito apegada ao doguinho. Para qualquer informação sobre o paradeiro do cachorrinho Apollo, entrar em contato pelo número (41) 99711-9473, ou (41) 99712-2594.