Neste sábado, 14 de fevereiro, o cachorrinho Flocos acabou fugindo de sua casa por medo da chuva. Ele desapareceu na área rural, próximo da empresa Usegás, na Rua Adão Dibas, no Campina das Pedras.

O cãozinho fugiu com outros dois cachorros da família, Bob e Fofa. Eles fugiram durante a noite, e durante a tarde, os outros dois cachorros voltaram para casa, porém, o Flocos permanece desaparecido.

Flocos é da raça border collie e ainda é filhote. Ele é de porte médio, seus pelos são longos e uma variegação entre preto e branco. Ele também possui várias bolinhas pretas próximo do focinho e nas patas. Quando desapareceu, ele não estava usando coleira e nem roupinha.

A família pede ajuda da população para encontrar o cãozinho, principalmente porque uma criança está sentindo muito sua falta. Para qualquer informação sobre o paradeiro do Flocos, entrar em com o número (41) 99672-9459.