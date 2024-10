Ajude a encontrar o cachorrinho Lipo

No último domingo, um cachorrinho da raça Yorkshire desapareceu no bairro Boa Vista, em Guajuvira. Ele tem uma ligação muito especial com uma criança que está doente e sente muita falta do animal, já que os dois sempre foram muito apegados, convivendo juntos desde que o pequeno nasceu.

O cachorrinho é de porte pequeno e muito dócil, tem pelos pretos e marrom. Qualquer informação sobre o paradeiro dele será de grande ajuda, especialmente para a criança que está sofrendo com a ausência de seu companheiro.

Para qualquer informação sobre o paradeiro do cachorrinho Lipo, entrar em contato com a tutora pelo número (41) 98504-8189.