Na quarta-feira, 10 de dezembro, por volta de 14h45, um cãozinho da raça shih-tzu acabou fugindo de sua casa, localizada na Rua Alberto Karas, próximo da Imobiliária Mundolar, no bairro Fazenda Velha.

O cachorrinho é chamado de Luluka, apelidado carinhosamente como Lulu. Ele possui 11 meses de vida e não possui chip de identificação. Lulu é muito dócil e por conta disso a família acha que ele pode ter sido levado por alguém.

Segundo a tutora, a família não percebeu que o portão tinha sido aberto por causa dos ventos fortes. Foi nessa ocasião que Luluka acabou fugindo. Pelas filmagens da câmera de segurança, a tutora viu que Lulu correu em direção à Rua Agrimensor Carlos Hasselman.

Lulu possui pelos longos e da cor branca, com algumas manchas mais amareladas pelo corpo, além de possuir pintinhas na barriga. Quando desapareceu, ele não estava usando coleira.

Na foto enviada pela tutora, o cãozinho está tosado, mas ela explica que a imagem é antiga e atualmente o pelo está um pouco mais longo.

Para qualquer informação sobre o paradeiro do cachorrinho Luluka, entrar em contato com a tutora pelo número (41) 99696-9847.