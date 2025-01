Ajude a encontrar o cachorrinho Pipoca que desapareceu no Centro

Na manhã deste sábado, 18 de janeiro, por volta de 8h, um cachorrinho acabou fugindo de sua casa, localizada na rua Guadalajara, no Centro.

O doguinho é da raca poodle, atende pelo nome de Pipoca e tem 2 anos. De acordo com a tutora, ele acabou escapando pelas grades do portão. Normalmente, as grades são protegidas com telas, mas a tutora adotou outro cachorro que acabou arrancando essas telas com as patas, e ela ainda não teve tempo de arrumar.

O Pipoca tem pelos longos e da cor branca, e tem uma verruga no queixo. Quando desapareceu, ele estava usando uma coleira azul com um pingente, onde tem as informações de contato.

Para qualquer informação sobre o paradeiro do cachorrinho Pipoca, entrar em contato pelo número (41) 99692-5726, ou pelo número (41) 99607-6154.