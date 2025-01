Ajude a encontrar o cachorrinho Snoopy

Na última terça-feira, 14 de janeiro, um cachorrinho desapareceu de sua casa, localizada na esquina da Rua Capivari com a Avenida Archelau de Almeida Torres.

O doguinho atende pelo nome de Snoopy, é da raça Shih Tzu e possui 5 anos. Quando desapareceu, ele não estava usando coleira e nem roupinha.

Seus pelos são longos, com a coloração sendo uma variação entre preto e branco. Sua tutora relata que Snoopy é muito dócil e agitado. “Ele acabou escapando pelo portão, mas normalmente, não demora para voltar. Procuramos por ele, mas não voltou até agora. Achamos que alguém possa ter pegado o Snoopy”, relata a tutora Izabella.

O cachorrinho possui chip de identificação que está no nome de Izabella Cordeiro Ribeiro. Qualquer informação sobre o paradeiro do cachorrinho Snoopy, entrar em contato com o número (41) 99784-8079.